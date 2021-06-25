ТОП-11 стран по количеству пользователей криптовалют (исследование)

Мировой рынок криптовалют оценивается в 2,22 триллиона долларов. При этом, очень небольшая его часть приходится на богатые и развитые страны. Лидер опроса – Нигерия.
Немецкая компания Statista, которая занимается сбором и анализом данных о рынках и потребительском поведении, объединила 55 различных исследовательских отчетов из глобального опроса потребителей Statista, чтобы определить страны, в которых биткоин и другие криптовалюты наиболее популярны.
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Одна страна выделяется среди всех остальных – это Нигерия, крупнейшая экономика Африки. В Нигерии 32% респондентов сообщили, что использовали или владели тем или иным типом криптовалюты в 2020 году. Для сравнения, о том же сообщили только 6% американцев.
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Почему? Согласно Bitcoin.com, эту тенденцию подпитывают уникальная культура и обстоятельства Нигерии. Одним из самых влиятельных факторов является бедность, от которой страдают 87 миллионов из 200 миллионов жителей страны, а транзакции с криптовалютой обходятся дешево. Еще одна причина такой тенденции заключается в том, что нигерийцы гораздо чаще совершают платежи и отправляют деньги со своих телефонов. Наконец, двузначная инфляция является правилом, а не исключением, а биткоин служит хеджированием от инфляции.
По данным Statista, в список 11 крупнейших криптостран мира входят:
Биткоин остается самой популярной криптовалютой в США. По данным Statista, в 2020 году на биржах Америки было продано биткоинов на сумму более 1,52 миллиарда долларов. Это более чем в три раза больше, чем у второй страны – России, где объем торгов составил 421,38 миллиона долларов. В Нигерии – немногим более 400 миллионов долларов. И следом идет Европа с объемом торгов BTC на 200 миллионов долларов в год.
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