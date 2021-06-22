В Мексике будут вводить санкции против банков за использование Bitcoin

Министр финансов Мексики Артуро Эррера заявил, что в последние дни к криптовалютам проявился большой интерес. В стране за их использование против финучреждений будут вводить санкции.
Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном Эррерой в Twitter.
Отмечается, что финансовые учреждения не уполномочены проводить операции с криптовалютами.
«Виртуальные активы не являются законным платежным средством в Мексике и не являются валютами в соответствии с действующим законодательством», — написал министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин определился с первыми платными автобанами. Карта и стоимость проездаВчера, 13:00 - 4748 17
Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕСПозавчера, 16:17 - 1651 12
Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — ГетманцевВчера, 14:02 - 1731 10
Зеленский подписал закон о «налоге на Google»Вчера, 11:00 - 1150 9
В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлицаВчера, 09:00 - 6452 5
В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлицаВчера, 09:00 - 6452 5
Кабмин определился с первыми платными автобанами. Карта и стоимость проездаВчера, 13:00 - 4748 17
Поставщики газа начали публиковать цены на июльВчера, 08:00 - 2900
Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — ГетманцевВчера, 14:02 - 1731 10
Зеленский подписал закон о «налоге на Google»Вчера, 11:00 - 1150 9
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 642 1
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 343 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 841
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1687 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1558 10