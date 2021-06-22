В Мексике будут вводить санкции против банков за использование Bitcoin

Министр финансов Мексики Артуро Эррера заявил, что в последние дни к криптовалютам проявился большой интерес. В стране за их использование против финучреждений будут вводить санкции.

Об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном Эррерой в Twitter.

Отмечается, что финансовые учреждения не уполномочены проводить операции с криптовалютами.

«Виртуальные активы не являются законным платежным средством в Мексике и не являются валютами в соответствии с действующим законодательством», — написал министр.