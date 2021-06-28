Xiaomi разрабатывает собственную альтернативу Apple AirTag

Компания запатентовала новый аксессуар для быстрого поиска различных предметов с помощью смартфона.

Судя по опубликованной документации, устройство будет представлять собой компактный трекер, который можно прикрепить к сумке, ноутбуку или связке ключей, чтобы отслеживать их местоположение в случае утери.

Патент «Метод и устройство для поиска объектов» с номером CN106877911B впервые был зарегистрирован ещё в 2017 году, но в открытом доступе появился недавно. Согласно документу, описываемый в нём гаджет разработан специально для поиска утерянных вещей или устройств.

В конце прошлого года Xiaomi уже продемонстрировала фирменную технику с поддержкой UWB. Не исключено, что будущий «маячок» будет использовать именно эту технологию.

Представители китайской компании пока не делились планами по выпуску подобного устройства. По мнению аналитиков, стоимость будущего аксессуара китайской компании может быть значительно ниже, чем у представленных ранее трекеров Apple. Дата анонса гаджета также неизвестна.