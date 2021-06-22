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ФГВФЛ сможет судиться в интересах кредиторов банков-банкротов

ФГВФЛ сможет судиться в интересах кредиторов банков-банкротов

Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно приобретения Фондом гарантирования вкладов физлиц статуса гражданского истца.

Соответствующий законопроект №4547 одобрен на заседании парламента во втором чтении и в целом.

Законопроектом предлагаются изменения в статье 128 УПК в части введения норм, которые предоставят Фонду возможность подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 закона «О банках и банковской деятельности».

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Речь идет об основаниях, требования которых акцептованы ФГВФЛ при приобретении статуса гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации как юридического лица.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать сохранению активов, предотвращению потери имущества (активов) банка, защите прав кредиторов (бывших кредиторов) банков, выводимых с рынка, по удовлетворению требований кредиторов в процессе вывода банков с рынка, после завершения процедуры ликвидации банков, за счет средств лиц, нанесшим ущерб кредиторам или банку, и лиц, которые вследствие таких действий получили имущественную выгоду.

В мае Верховная Рада одобрила этот законопроект за основу.

О главных изменениях, которые касаются клиентов банков, мы также информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Финансовый клуб
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