Finance.ua усовершенствовал оценивание МФО

Микрокредиты становятся все более популярными среди украинцев, ведь это действительно удобно: получить деньги до зарплаты можно быстро и без лишней волокиты с документами. А для того, чтобы желающие оформить заем знали, какие именно МФО предлагают лучший сервис для своих клиентов, Finance.ua обновляет Рейтинг микрофинансовых организаций Украины.
Что это за рейтинг? Мы отобрали МФО, которые работают по всей Украине и выдают кредиты всем желающим. В результате получили список из 59 микрофинансовых организаций, которые выдают кредит на карту. Мы оценивали по 6 ключевым критериям:
Что нового в Рейтинге и методологии отбора лучших? Мы всегда совершенствуем методологию рейтинга. В частности, сейчас НБУ обязывает все МФО использовать BankID для идентификации клиентов, и хотя сейчас его используют далеко не все, мы предполагаем, что в будущих рейтингах балл за этот критерий смогут получить все.
Поэтому мы разделили этот критерий следующим образом: некоторые МФО позволяют заполнять данные с помощью BankID уже на первых этапах заполнения анкеты, а другие – только для авторизации или идентификации клиента – например, вместо отправки фото документов после принятия решения о выдаче.
Таким образом за использование BankID на первых этапах регистрации мы давали МФО полную оценку 3 балла, а за авторизацию или идентификацию – 1,5 балла. Соответственно за полное отсутствие BankID-0 баллов.
Кроме того, в рейтинге появился новый участник – МФО Tengo, являющийся вторым сервисом компании Miloan.
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