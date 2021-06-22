Facebook запустил собственный сервис email-рассылок

Компания Facebook запустила собственный почтовый сервис для рассылок Bulletin – автономную платформу для бесплатных и платных статей и подкастов, которая имеет целью конкурировать с Substack.
Об этом объявил генеральный директор Марк Цукерберг, сообщает Reuters.
Отмечается, что платформа работает на отдельном сайте. Компания заявила, что статьи и подкасты также будут доступны через ленту новостей Facebook и в разделе новостей Facebook.
«Мы создали Bulletin на отдельном веб-сайте, чтобы авторы могли расширять свою аудиторию способами, не зависящими исключительно от платформы Facebook», – говорится в сообщении.
В Facebook заявили, что не будут ограничивать доходы авторов при запуске платформы, а создатели контента смогут сами устанавливать цены на подписку.
В компании также отметили, что пока привлекают к сотрудничеству с платформой авторов из США и в настоящее время не планируют работать с создателями контента из других стран. Однако по окончанию бета-тестирования Facebook привлекут и авторов из-за рубежа.
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