В Главном управлении ГНС во Львовской области напомнили, какие налоги нужно уплатить 30 июня.
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Так, 30 июня 2021 года – последний день подачи:
Последний день уплаты:
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- из общей суммы доходов в виде процентов, начисленных за май 2021 года на суммы банковских вкладных (депозитных) или текущих счетов, сберегательных (депозитных) сертификатов, вкладов (депозитов) членов кредитного союза в кредитном союзе;
- из начисленного, но не выплаченного дохода за май 2021 года.
- за пользование недрами при добыче углеводородного сырья за май 2021 года;
- за пользование радиочастотным ресурсом Украины за май 2021 года;
- за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам за май 2021 года;
- за транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины за май 2021 года.
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