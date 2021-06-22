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Какие налоги нужно уплатить 30 июня

Какие налоги нужно уплатить 30 июня

В Главном управлении ГНС во Львовской области напомнили, какие налоги нужно уплатить 30 июня.

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Так, 30 июня 2021 года – последний день подачи:

  • расчета части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю за налоговый (отчетный) 2020 год.

Последний день уплаты:

  • акцизного налога за май 2021 года;
  • военного сбора с начисленного, но не выплаченного дохода за май 2021 года;

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  • НДС за май 2021 года;
  • НДФЛ:

- из общей суммы доходов в виде процентов, начисленных за май 2021 года на суммы банковских вкладных (депозитных) или текущих счетов, сберегательных (депозитных) сертификатов, вкладов (депозитов) членов кредитного союза в кредитном союзе;
- из начисленного, но не выплаченного дохода за май 2021 года.

  • земельного налога и/или арендной платы за земельные участки государственной или коммунальной собственности (кроме граждан) за май 2021 года;
  • части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю за 2020 год;

  • рентной платы:

- за пользование недрами при добыче углеводородного сырья за май 2021 года;
- за пользование радиочастотным ресурсом Украины за май 2021 года;
- за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам за май 2021 года;
- за транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины за май 2021 года.

По материалам Finance.UA
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