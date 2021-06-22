В Украине создадут Нацкомиссию по вопросам защиты критической инфраструктуры

Верховная Рада планирует создать Реестр объектов критической инфраструктуры и Национальную комиссию по вопросам защиты критической инфраструктуры.
Это предусмотрено в принятом в первом чтении проекте закона «О критической инфраструктуре» (№ 5219), который поддержали на внеочередном заседании парламента 318 народных депутатов.
«Проектом предлагается урегулировать правовые отношения, связанные с функционированием и защитой критической инфраструктуры. Этот законопроект должен стать составляющей законодательства Украины в сфере национальной безопасности», — говорится в пояснительной записке.
В проекте закона также предусматривается внесение изменений в ряд законов Украины с целью формирования правовой базы для введения комплексного правового института и определение полномочий секторальных регуляторов в этой сфере.
В частности, на законодательном уровне предлагается определить ряд понятий. Это: «безопасность критической инфраструктуры», «жизненно важные функции», «защита критической инфраструктуры», «категория критичности (критерии) объекта критической инфраструктуры», «кризисная ситуация», «критическая инфраструктура», «национальная система защиты критической инфраструктуры», «несанкционированное вмешательство», «реестр объектов критической инфраструктуры»
Законопроектом предлагается определить основы государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и установить цель государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры, которой является обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, предотвращение проявлений несанкционированного вмешательства в их функционирование, прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций на объектах критической инфраструктуры.
Проект определяет основные принципы функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры и уровни управления Национальной системой защиты критической инфраструктуры.
Предполагается, что отнесение объектов к критической инфраструктуре осуществляется по совокупности критериев, определяющих их.
Законопроектом определяются жизненно важные функции, нарушение которых приводит к негативным последствиям для национальной безопасности.
Для целей согласования действий субъектов национальной системы защиты критической инфраструктуры предлагается сформировать и ввести Реестр объектов критической инфраструктуры.
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