В Украине создадут Нацкомиссию по вопросам защиты критической инфраструктуры

Верховная Рада планирует создать Реестр объектов критической инфраструктуры и Национальную комиссию по вопросам защиты критической инфраструктуры.

Это предусмотрено в принятом в первом чтении проекте закона «О критической инфраструктуре» (№ 5219), который поддержали на внеочередном заседании парламента 318 народных депутатов.

«Проектом предлагается урегулировать правовые отношения, связанные с функционированием и защитой критической инфраструктуры. Этот законопроект должен стать составляющей законодательства Украины в сфере национальной безопасности», — говорится в пояснительной записке.

В проекте закона также предусматривается внесение изменений в ряд законов Украины с целью формирования правовой базы для введения комплексного правового института и определение полномочий секторальных регуляторов в этой сфере.

В частности, на законодательном уровне предлагается определить ряд понятий. Это: «безопасность критической инфраструктуры», «жизненно важные функции», «защита критической инфраструктуры», «категория критичности (критерии) объекта критической инфраструктуры», «кризисная ситуация», «критическая инфраструктура», «национальная система защиты критической инфраструктуры», «несанкционированное вмешательство», «реестр объектов критической инфраструктуры» и т. д.

Законопроектом предлагается определить основы государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и установить цель государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры, которой является обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, предотвращение проявлений несанкционированного вмешательства в их функционирование, прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций на объектах критической инфраструктуры.

Проект определяет основные принципы функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры и уровни управления Национальной системой защиты критической инфраструктуры.

Предполагается, что отнесение объектов к критической инфраструктуре осуществляется по совокупности критериев, определяющих их.

Законопроектом определяются жизненно важные функции, нарушение которых приводит к негативным последствиям для национальной безопасности.

Для целей согласования действий субъектов национальной системы защиты критической инфраструктуры предлагается сформировать и ввести Реестр объектов критической инфраструктуры.