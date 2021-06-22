НБУ нарабатывает систему гарантирования вкладов членов кредитных союзов

Совместная рабочая группа Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц провела встречу с Миссией Агентства США по развитию в Украине (USAID) и Проектом технической помощи «Кредитование сельскохозяйственных производителей» (Проект КЭП), посвященную созданию системы гарантирования вкладов членов кредитных союзов.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

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«На прошлой неделе совместная рабочая группа Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц провела встречу с Миссией Агентства США по развитию в Украине (USAID) и Проектом технической помощи „Кредитование сельскохозяйственных производителей“ (Проект КЭП), финансируемого USAID, посвященную созданию системы гарантирования вкладов членов кредитных союзов. На мероприятии обсудили соответствующие планы по разработке комплексных изменений в законодательство в сфере регулирования и надзора за деятельностью рынка кредитной кооперации», — написал Шевченко.

Он объяснил, что рынок кредитных союзов, который насчитывает 308 участников и стагнирует последние 10 лет, особенно нуждается в оздоровлении. Объем активов составляет 2,3 млрд грн, отсутствуют адекватные источники докапитализации, к тому же 27% союзов осталось на оккупированной территории. Коронакризиз значительно повлиял на качество их кредитного портфеля, ускорив процесс его «старения».

«Учитывая это, работа по оздоровлению рынка требует сопровождения квалифицированными специалистами, и мы благодарны экспертам Проекта КЭП за техническую помощь. Защита прав потребителей и кредиторов финансовых учреждений будет способствовать финансовой стабильности и повышению доверия к финансовому сектору», — отметил Шевченко.

Справка Finance.ua:

В феврале на заседании Совета по финансовой стабильности, в состав которой входят руководители Национального банка, Фонда гарантирования вкладов, Министерства финансов и НКЦБФР , решили, что новая система гарантирования развернется именно на базе ФГВФЛ .