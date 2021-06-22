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В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричество

В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричество

Министерство энергетики разрабатывает новое Положение о возложении специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО), которым, в частности, тариф на электричество для малообеспеченных граждан будет снижен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Сейчас Минэнерго совместно с участниками рынка работает над разработкой новой модели ПСО, которая позволит защитить социально уязвимые слои населения путем снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям возможность генерации для модернизации производственных мощностей и стабильной работы”, – сказано в сообщении.

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Напомним, в конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-ч, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-час.

В конце апреля 2021 года Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне до 30 июня.

29 июня 2021 года Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

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По материалам РБК-Украина
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