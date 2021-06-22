Полномочия инспекторов по парковке расширят

В Украине хотят расширить полномочия инспекторов по парковке. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект № 4594.

За документ проголосовали 289 нардепов.

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Инспекторам хотят разрешить рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас такие дела рассматривают органы Национальной полиции.

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Отметим, часть 5 ст. 122 КУоАП предусматривает ответственность за: