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Полномочия инспекторов по парковке расширят

Полномочия инспекторов по парковке расширят

В Украине хотят расширить полномочия инспекторов по парковке. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект № 4594.

За документ проголосовали 289 нардепов.

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Инспекторам хотят разрешить рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас такие дела рассматривают органы Национальной полиции.

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Отметим, часть 5 ст. 122 КУоАП предусматривает ответственность за:

  • остановку или стоянку транспортных средств на местах, где разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью;
  • создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспорта;
    неправомерное использование на авто опознавательного знака «Водитель с инвалидностью».
По материалам РБК-Украина
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