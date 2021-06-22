Депутаты проголосовали за совершенствование габаритно-весового контроля транспорта

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон о совершенствовании осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств.
Соответствующий законопроект №3743 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» во втором чтении поддержали 257 народных депутатов.
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Закон вносит изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях.
Изменения законодательно закрепляют возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме, и полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте относительно взыскания в судебном порядке платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, во время габаритно-весового контроля.
Закон также повышает ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.
Принятым документом также вводится ответственность за отказ от габаритно-весового контроля. Предусмотрено наложение штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) и за нарушения, допущенные при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной или других предусмотренных законодательством документов на груз.
Вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.
Изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливается ответственность за невыполнение водителями транспортных средств, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов, требований уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте и его территориальных органов, об остановке транспортного средства.
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