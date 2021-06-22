Гетманцев рассказал, воспользуется ли налоговой амнистией

Нардеп от «Слуги народа» и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы «Перші особи» ответил, воспользуется ли налоговой амнистией. Кроме этого, объяснил, чего ожидать от закона.
«Я не могу воспользоваться налоговой амнистией, мне запрещено прямо законом, как чиновнику. Жене моей не запрещено, но у нее нет денег, которые бы она легализовала», — сказал Даниил Гетманцев.
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Можно ли легализовать состояние через родственников? В ответ на вопрос о том, можно ли через амнистию легализовать все, что записано, например, на жену, Гетманцев ответил, что не советовал бы этого делать.
«Теоретически, да, но я не советовал бы это делать. Автоматически в этом случае будет включаться ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, потому что чиновник должен был задекларировать не только свое состояние, но и состояние своих родственников», — добавил он.
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По его словам, налоговая амнистия освобождает от ответственности за уклонение от налогообложения, а от ответственности за коррупционные правонарушения — нет. Однако дальние родственники чиновника, у которых нет с ним общего быта и общего хозяйства, могут без каких-либо ограничений воспользоваться налоговой амнистией.
Напомним, 15 июня Верховная Рада одобрила законопроект № 5153 — с помощью нулевой декларации для граждан Украины предусмотрели налоговую амнистию. Также ранее в «Слуге народа опровергли принудительный характер налоговой амнистии
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