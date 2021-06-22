Минфин продал ОВГЗ более чем на 2,5 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 29 июня привлекло в бюджет 2,532 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.

Минфин предложил инвесторам 7 выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5, 2, 3, 5 и 6 лет. Средневзвешенная доходность 3-месячных облигаций составила 8,5% (+8 б.п.). Удовлетворены все 5 заявок, от их продажи получено 117,42 млн грн.

На годовые ОВГЗ с доходностью 10,99% (+2 б.п.) удовлетворены все 7 заявок. От их продажи привлечено 743,5 млн грн. Средневзвешенная доходность 1,5-летних бумаг составила 11,3%, что позволило удовлетворить все 9 заявок и получить 203,194 млн грн.

От продажи 2-летних ОВГЗ с доходностью 12% и удовлетворением всех 15 заявок привлечено 510,53 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних облигаций составила 12,3%, что позволило удовлетворить все 7 заявок и получить 76,36 млн грн.

На 5-летние ОВГЗ с доходностью 12,59% удовлетворены все 5 заявок. От их продажи привлечена наибольшая сумма – 554,413 млн грн.

От продажи 6-летних бумаг с доходностью 12,73% (-2 б.п.) и удовлетворением всех 11 заявок получено 327 млн грн.

По итогам аукционов в бюджет привлечено 2 млрд 532 млн 459 тыс. 154,09 грн.



Инфографика: Минфин