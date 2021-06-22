0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

В США создали диагностическую маску, выявляющую коронавирус за 90 минут

В США создали диагностическую маску, выявляющую коронавирус за 90 минут

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) и Гарвардского университета разработали специальную диагностическую маску для лица, которая способна за 90 минут выявить у пациента коронавирус.

Как сообщили в MIT, обнаружение вируса происходит по сенсорной технологии, которую также можно использовать при создании одежды для выявления других патогенов и угроз.

Разработчики сообщают, что на диагностику коронавируса маске требуется примерно 90 минут. Она оснащена крошечными одноразовыми датчиками, которые можно вставить в другие маски для лица, а также адаптировать для обнаружения других вирусов.

Датчики основаны на лиофилизированных клеточных механизмах, которые группа исследователей ранее разработала для использования в бумажной диагностике вирусов, таких как Эбола и Зика.


Фото: MIT

В новом исследовании ученые отметили, что датчики могут быть включены не только в маски для лица, но и в одежду, такую как лабораторные халаты, что может стать новым способом контроля за воздействием на медицинских работников различных патогенов или угроз.

Датчики маски для лица спроектированы таким образом, что их может активировать сам пользователь, когда он будет готов провести тест. В то же время результаты изображаются только на внутренней стороне маски для обеспечения конфиденциальности пользователей.

По материалам suspilne.media
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.