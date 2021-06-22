В США создали диагностическую маску, выявляющую коронавирус за 90 минут

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) и Гарвардского университета разработали специальную диагностическую маску для лица, которая способна за 90 минут выявить у пациента коронавирус.
Как сообщили в MIT, обнаружение вируса происходит по сенсорной технологии, которую также можно использовать при создании одежды для выявления других патогенов и угроз.
Разработчики сообщают, что на диагностику коронавируса маске требуется примерно 90 минут. Она оснащена крошечными одноразовыми датчиками, которые можно вставить в другие маски для лица, а также адаптировать для обнаружения других вирусов.
Датчики основаны на лиофилизированных клеточных механизмах, которые группа исследователей ранее разработала для использования в бумажной диагностике вирусов, таких как Эбола и Зика.
Фото: MIT
В новом исследовании ученые отметили, что датчики могут быть включены не только в маски для лица, но и в одежду, такую как лабораторные халаты, что может стать новым способом контроля за воздействием на медицинских работников различных патогенов или угроз.
Датчики маски для лица спроектированы таким образом, что их может активировать сам пользователь, когда он будет готов провести тест. В то же время результаты изображаются только на внутренней стороне маски для обеспечения конфиденциальности пользователей.
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