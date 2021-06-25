Tesla готовит Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)

Издание Autocar сообщило, что Tesla готовит к выпуску на рынок Европы новый недорогой электромобиль под кодовым названием Tesla Model 2. По планам компании, электромобиль должен поступить в продажу в 2023 году.
Как отмечает AutoGeek, новый автомобиль будет стоить всего около $25 000 (сейчас самый продаваемый автомобиль компании — Model 3 Standard Range — стоит $37 490).
Несмотря на заметное удешевление будущего электрокара по сравнению с Tesla Model 3, он вряд ли будет сильно уступать ей по характеристикам. По предварительным данным, Model 2 сможет предложить запас хода не менее 400 км в измерительном цикле EPA.
Больше новостей о технологиях есть в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Рекомендуем подписаться, чтобы всегда быть в курсе.
А удешевление произойдет за счет аккумуляторных батарей, которые разработала и будет производить сама Tesla. По заявлению компании, новые аккумуляторы будут на 50% дешевле в производстве по сравнению с текущими, обеспечивая при этом в пять раз больше энергии и до 16% больший запас хода за одну зарядку. Серийное производство новых аккумуляторных блоков станет возможным уже в следующем году.
Читайте также: Илон Маск разбогател за неделю почти на 10 млрд долларов — Forbes
Еще не известно, предложит ли Tesla хэтчбек с аккумулятором емкостью менее 50 кВт/ч (на данный момент это самая маленькая емкость, которую предлагает компания), но такой вариант мог бы еще больше удешевить автомобиль и открыть ему все более конкурентный рынок городской мобильности.
Tesla Model 2 ознаменует переход компании от электромобилей премиум-класса к более доступному сегменту, где сейчас лидируют Nissan Leaf, Volkswagen ID 3 и Kia e-Niro. Илон Маск когда-то заявил: «Мы не остановимся, пока каждый автомобиль на дорогах мира не станет электрическим». И создание недорогого массового электромобиля — лучший путь к реализации этого плана.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривенВчера, 09:21 - 18040 13
Украинцы будут получать третью платежку за газ: что это означаетВчера, 08:34 - 5603 7
Польша хочет помочь Украине найти альтернативу российскому газуПозавчера, 16:45 - 610 5
За год украинских водителей оштрафовали почти на 260 миллионов гривенВчера, 14:04 - 210 4
Авто на «еврономерах» возрастом до пяти лет продолжат штрафовать — ГетманцевВчера, 17:00 - 513 4
Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривенВчера, 09:21 - 18040 13
Украинцы будут получать третью платежку за газ: что это означаетВчера, 08:34 - 5603 7
Цены на жилье в Украине подскочат в 2 раза – Конфедерация строителейВчера, 15:21 - 2624 3
Работа с компьютером дает право на дополнительный отпуск — ГострудаВчера, 11:34 - 1987
Эксперт назвала средний доход в Украине на семью из 3 человек (исследование)Вчера, 21:00 - 870
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1080 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 513 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1097
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2058 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1850 10