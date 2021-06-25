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Tesla готовит Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)

Издание Autocar сообщило, что Tesla готовит к выпуску на рынок Европы новый недорогой электромобиль под кодовым названием Tesla Model 2. По планам компании, электромобиль должен поступить в продажу в 2023 году.

Как отмечает AutoGeek, новый автомобиль будет стоить всего около $25 000 (сейчас самый продаваемый автомобиль компании — Model 3 Standard Range — стоит $37 490).

Несмотря на заметное удешевление будущего электрокара по сравнению с Tesla Model 3, он вряд ли будет сильно уступать ей по характеристикам. По предварительным данным, Model 2 сможет предложить запас хода не менее 400 км в измерительном цикле EPA.

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А удешевление произойдет за счет аккумуляторных батарей, которые разработала и будет производить сама Tesla. По заявлению компании, новые аккумуляторы будут на 50% дешевле в производстве по сравнению с текущими, обеспечивая при этом в пять раз больше энергии и до 16% больший запас хода за одну зарядку. Серийное производство новых аккумуляторных блоков станет возможным уже в следующем году.

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Еще не известно, предложит ли Tesla хэтчбек с аккумулятором емкостью менее 50 кВт/ч (на данный момент это самая маленькая емкость, которую предлагает компания), но такой вариант мог бы еще больше удешевить автомобиль и открыть ему все более конкурентный рынок городской мобильности.

Tesla Model 2 ознаменует переход компании от электромобилей премиум-класса к более доступному сегменту, где сейчас лидируют Nissan Leaf, Volkswagen ID 3 и Kia e-Niro. Илон Маск когда-то заявил: «Мы не остановимся, пока каждый автомобиль на дорогах мира не станет электрическим». И создание недорогого массового электромобиля — лучший путь к реализации этого плана.

По материалам ain.ua
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