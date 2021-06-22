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OPPO разработала смартфон с трёхсторонним дисплеем

OPPO разработала смартфон с трёхсторонним дисплеем

В сети появился новый патент компании на дизайн оригинального смартфона, дисплей которого обёрнут вокруг корпуса. Другой интересной особенностью модели стало отсутствие выреза под фронталку — её роль выполняет продвинутый набор сенсоров основной камеры.

Согласно опубликованной документации, экран устройства занимает фронтальную и большую часть тыльной панели, а также одну из боковых граней. На второй расположились кнопки включения и регулировки громкости. Дизайнер под ником Concept Creator уже создал несколько реалистичных рендеров на основе патентных эскизов устройства.


Фото: 4pda.to

В патенте отмечается, что использование подобного форм-фактора требует особого внимания к сборке гаджета. Дисплей должен крепиться к расположенной по центру рамке так, чтобы его потом можно было заменить. Для этого между экраном и рамкой есть тонкая металлическая пластина, которая заодно обеспечивает прочность конструкции.


Фото: 4pda.to

Основная камера аппарата представлена четырьмя датчиками и предположительно включает перископический модуль. Учитывая, что дисплей расположен с двух сторон, производитель отказался от установки фронтальной камеры — роль видоискателя при съёмке селфи выполняет дисплей на задней крышке.

Сейчас необычное устройство, технические характеристики которого не указываются, существует лишь на бумаге. Планирует ли компания запустить его в массовое производство, пока неизвестно.

По материалам 4PDA
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