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В Украине подорожала часть продуктов: какими будут цены к концу года

В Украине подорожала часть продуктов: какими будут цены к концу года

По оценкам Организации объединенных наций, в последние шесть месяцев рост цен на продукты питания во всем мире был более стремительным, чем за все предыдущее десятилетие. Учитывая, что почти половина расходов украинцев приходится на питание, даже незначительные скачки стоимости продуктов оказываются достаточно чувствительными.

Об этом пишет «Сегодня».

С начала года увеличение стоимости основных овощей в Украине составило от 30 до 50 процентов. В то же время сезонное снижение цен на раннюю группу сдвинулось на две-три недели из-за холодной погоды в мае.

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Отмечается, что, хоть и с опозданием, снизились цены на томаты и лук. При этом картофель стоит в два раза дороже, чем в Польше. В Минагрополитики не ожидают существенного роста цен на этот овощ в конце предстоящей зимы.

С началом сезона подешевели ягоды, чему поспособствовал хороший урожай. По данным издания, в прошлом году в эти дни клубнику продавали по 120 гривен, сейчас средняя цена — пятьдесят.

При этом сахар подорожал до 25 гривен. Из-за прошлогодней засухи его предложение ограничено.

Несмотря на традиционное для лета падение цен на мясо и молочную продукцию, в 2021 году они подорожали. Советник президента Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа объяснил это отголосками роста цен на зерно, которое было в конце зимы — начале весны.

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К осени он ожидает небольшое снижение стоимости мяса и молока. В то же время эксперт прогнозирует подорожание хлеба до 10 процентов, которое произойдет ближе к осени.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий ожидает снижение цен на овощи после сбора урожая. По его мнению, на 15−20 процентов упадет стоимость зерновых и масличных культур, но зимой возможен рост цен.

«На молочную, мясную продукцию фактически цена останется неизменной. Поскольку кормовая база не подешевела, плюс-минус будет изменение в пределах 5−7 процентов», — сказал Высоцкий.

По материалам Сегодня
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