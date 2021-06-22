Intel разрабатывает свою альтернативу ARM-процессорам для смартфонов

Компания анонсировала сотрудничество с производителем микросхем SiFive. Американский чипмейкер намерен составить конкуренцию ARM-решениям, запустив собственную линейку мобильных платформ для смартфонов и устройств интернета вещей.

Известно, что SiFive будет разрабатывать 7-нанометровую 64-битную однокристальную систему с ядром SiFive P550 на архитектуре Horse Creek, которая будет поддерживать модули памяти DDR и интерфейс PCIe. Технические подробности будущего чипа вендор не раскрывает — ожидается, что новинка будет позиционироваться как флагманское решение для производителей смартфонов и других гаджетов.

По данным сетевых источников, сумма сделки составила $2 миллиарда. Такое сближение двух компаний эксперты связывают с намерением NVIDIA приобрести ARM, которой, в свою очередь, принадлежит практически 90% мобильного рынка. В марте SiFive объявила о партнёрстве с Intel Foundry Services для предоставления собственного набора инструкций RISC-V для бизнеса Intel.

Главное преимущество RISC-V в том, что они предлагаются в виде открытого исходного кода без выплаты лицензионных отчислений. Кроме того, по предварительной информации, ядра P550 способны обеспечить высокую производительность мобильных платформ. Анонс оригинального процессора Intel предположительно состоится в 2022 году.