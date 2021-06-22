0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Intel разрабатывает свою альтернативу ARM-процессорам для смартфонов

Intel разрабатывает свою альтернативу ARM-процессорам для смартфонов

Компания анонсировала сотрудничество с производителем микросхем SiFive. Американский чипмейкер намерен составить конкуренцию ARM-решениям, запустив собственную линейку мобильных платформ для смартфонов и устройств интернета вещей.

Известно, что SiFive будет разрабатывать 7-нанометровую 64-битную однокристальную систему с ядром SiFive P550 на архитектуре Horse Creek, которая будет поддерживать модули памяти DDR и интерфейс PCIe. Технические подробности будущего чипа вендор не раскрывает — ожидается, что новинка будет позиционироваться как флагманское решение для производителей смартфонов и других гаджетов.

По данным сетевых источников, сумма сделки составила $2 миллиарда. Такое сближение двух компаний эксперты связывают с намерением NVIDIA приобрести ARM, которой, в свою очередь, принадлежит практически 90% мобильного рынка. В марте SiFive объявила о партнёрстве с Intel Foundry Services для предоставления собственного набора инструкций RISC-V для бизнеса Intel.

Главное преимущество RISC-V в том, что они предлагаются в виде открытого исходного кода без выплаты лицензионных отчислений. Кроме того, по предварительной информации, ядра P550 способны обеспечить высокую производительность мобильных платформ. Анонс оригинального процессора Intel предположительно состоится в 2022 году.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.