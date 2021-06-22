На таможне объяснили, как будут проверять отстраненных сотрудников

Отстраненные от исполнения обязанностей таможенники после перехода на контракт будут первыми подвергнуты проверке на добропорядочность с возможными оргвыводами.

Так заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Владислав Суворов прокомментировал публикации СМИ о возвращении некоторых сотрудников таможен, отстраненных от работы в связи с возможными контактами с лицами, подверженным санкциям Совета национальной безопасности и обороны, к выполнению своих служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ГМС.

«Сотрудники таможен, которые были отстранены от исполнения служебных обязанностей вследствие возможных контактов с лицами, в отношении которых СНБОУ наложены персональные санкции, первыми пройдут проверку на добропорядочность после перевода на контрактную форму работы. По ее результатам могут быть сделаны организационные выводы вплоть до расторжения контракта и увольнения», — сказал Суворов.

По его словам, Государственная таможенная служба Украины и ее руководство действовали в этой ситуации в строгом соответствии с действующим законодательством. Гостаможслужба как орган с сугубо контрольными полномочиями предоставляла правоохранительным органам, которые готовили списки контрабандистов на соответствующие заседания СНБО, информационно-статистические данные.

На заседаниях СНБО 2 и 15 апреля 2021 года был обнародован список субъектов, подозреваемых в контрабанде и нарушениях таможенных правил, в отношении которых были применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). В дальнейшем правоохранительными органами передана в Гостаможслужбу информация о возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы к этим подсанкционным субъектам.

На основании указанной информации были начаты дисциплинарные производства на предмет возможных контактов таможенников с представителями компаний и физическими лицами из санкционного списка. На время дисциплинарных процедур почти 200 сотрудников таможен были отстранены от выполнения служебных обязанностей с целью лишить их возможности влиять на сбор документов, которые бы подтверждали такие контакты.

Часть из них уволились с должностей, а в остальных случаях были проведены проверки и опросы, собраны документы и направлены в правоохранительные органы, в пределах полномочий которых находится дальнейшее сопровождение расследования и принятие соответствующих решений. В настоящее время дисциплинарные производства практически завершены, срок отстранения, предусмотренный законодательством, исчерпан, и основная часть отстраненных людей вернулась к работе. Законных оснований не пускать их на рабочие места у Гостаможслужбы нет.

«С 1 июля нормативно-правовая ситуация изменится, таможня начинает работать как единое юридическое лицо. В рамках реорганизации 70% работников переводятся в новую структуру на контрактной основе с полугодовым испытательным сроком. Контракт, с одной стороны, предусматривает повышение базовых ставок заработной платы для таможенников. С другой стороны, контракт предусматривает жесткие механизмы контроля, важнейший из которых — проверка на добропорядочность путем применения полиграфа и мониторинга образа жизни таможенника», — сказал заместитель главы Гостаможслужбы.