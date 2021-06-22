Минцифры готовит два проекта по цифровизации услуг для бизнеса

Министерство цифровой трансформации готовит комплексные проекты «е-предпринимательство» и «е-разрешение», которые предусматривают упрощение и перевод в цифровой формат государственных услуг для бизнеса.
Об этом сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб во время выступления на первом дне ІТ-недели Европейской Бизнес Ассоциации.
«Понятно, что когда кто-то планирует открывать бизнес в Украине, услуги по регистрации бизнеса не достаточно — это только такой первый шаг. И мы понимаем, что в зависимости от вида бизнеса граждане и нерезиденты сталкиваются с большим количеством сопутствующих услуг. И мы долго работали над тем, как правильно скомпоновать такие услуги. В итоге у нас сформировалось два комплексных проекта», — рассказал Выскуб.
Он добавил, что первый проект называется «е-предпринимательство». Он предусматривает введение процедуры подачи одного заявления для открытия определенных видов бизнеса.
Выскуб пояснил, что в зависимости от вида деятельности для открытия бизнеса в Украине нужно подать более 10 заявлений. В рамках проекта «е-предпринимательство» планируется введение единого заявления, сведения из которого будут направляться в соответствующие органы власти.
На первом этапе такое единое заявление будет объединять 24 услуги. В частности, регистрацию ФЛП или ООО, регистрацию в налоговой, получение лицензий на продажу алкоголя и табака, получение лицензий на хранение топлива, подачу пожарной декларации, открытие банковского счета и тому подобное.
По словам чиновника, сейчас Минцифры готовит соответствующее постановление, которое введет такой проект.
«Мы планируем, что благодаря этим 24 услугам, которые можно будет получить по одному заявлению, бизнесмен сможет сразу открывать ресторан, магазин, салон-красоты, а также АЗС», — отметил Выскуб.
Он добавил, что второй комплексный проект, который готовит Минцифры, имеет название «е-разрешение» и предусматривает перевод в электронную форму всех разрешений и лицензий. В частности, планируется создание отдельного портала разрешительно-лицензионной деятельности, на котором будет в открытом доступе вся информация о компаниях, работающих в Украине, и какие разрешения они имеют.
«Планируем отдельный отраслевой портал, на котором будет вся информация о том, как получить разрешение или лицензию в Украине, обо всех компаниях с разрешениями и лицензиями. И безусловно, мы постепенно хотим перевести все разрешения и лицензии в электронную форму», — пояснил Выскуб.
По его словам, в электронную форму будут переведены 13 лицензий, в частности, на предоставление услуг по трудоустройству за границей, на розничную или оптовую торговлю алкоголем и табачными изделиями, на хранение топлива и на оптовую торговлю топливом, на туристическую деятельность, на ветеринарную практику, а также на ведение образовательной деятельности по уровню дошкольного образования.
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