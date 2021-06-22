Рада одобрила закон о тюрьме за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

Верховная Рада приняла законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях с предложениями Президента Владимира Зеленского. Ранее глава государства ветировал этот документ.

За документ проголосовали 315 парламентариев.

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Подчеркнем, из закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, которые находятся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.

Зеленский подчеркивал, что эта норма позволила бы переписывать дорогие машины, квартиры, например, на члена семьи, который якобы откажется предоставить декларанту документы об этом имуществе. И позволит избежать уголовной ответственности.

Глава государства внес в документ еще одну правку. Он дополнил норму о том, что умышленная неподача е-декларации наказывается штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, словами “или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год”.