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Рада одобрила закон о тюрьме за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

Рада одобрила закон о тюрьме за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

Верховная Рада приняла законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях с предложениями Президента Владимира Зеленского. Ранее глава государства ветировал этот документ.

За документ проголосовали 315 парламентариев.

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Подчеркнем, из закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, которые находятся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.

Зеленский подчеркивал, что эта норма позволила бы переписывать дорогие машины, квартиры, например, на члена семьи, который якобы откажется предоставить декларанту документы об этом имуществе. И позволит избежать уголовной ответственности.

Глава государства внес в документ еще одну правку. Он дополнил норму о том, что умышленная неподача е-декларации наказывается штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, словами “или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год”.

По материалам РБК-Украина
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