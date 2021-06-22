Средние зарплаты украинцев уменьшаются второй месяц подряд - Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года составила 13 499 гривен. Это на 44 гривны меньше, чем в апреле.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Таким образом, зарплаты в Украине падают второй месяц подряд (в апреле сократились на 69 гривен).
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По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с маем прошлого года) зарплата выросла на 28,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 16,8%.
Скриншот: Госстат
Самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве — 19 287 гривен, а самая низкая — в Волынской области — 10 890 гривен.
Отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами:
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