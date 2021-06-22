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Средние зарплаты украинцев уменьшаются второй месяц подряд - Госстат

Средние зарплаты украинцев уменьшаются второй месяц подряд - Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года составила 13 499 гривен. Это на 44 гривны меньше, чем в апреле.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Таким образом, зарплаты в Украине падают второй месяц подряд (в апреле сократились на 69 гривен).

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По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с маем прошлого года) зарплата выросла на 28,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 16,8%.


Скриншот: Госстат

Самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве — 19 287 гривен, а самая низкая — в Волынской области — 10 890 гривен.

Отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами:

  • самую большую зарплату получают в сферах «Информация и телекоммуникации» — 25 265 гривен;
  • также высокие зарплаты предлагают в отрасли «Финансовая и страховая деятельность» — 21 965 гривен;
  • в «Промышленности» зарабатывают в среднем 14 296 гривен;
  • в это же время самые низкие зарплаты зафиксированы в отрасли «Временное размещение и организация питания» — 8 875 гривен.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, две трети расходов украинцев уходит на еду и коммуналку.
  • По состоянию на начало 2021 года зарплаты женщин в Украине в среднем почти на 18% меньше, чем зарплаты мужчин: 14 191 грн у мужчин против 11 670 грн у женщин.

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По материалам Finance.UA
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