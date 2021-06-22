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В Минсоцполитики пообещали увеличить сумму помощи при рождении ребенка

В Минсоцполитики пообещали увеличить сумму помощи при рождении ребенка

Министерство социальной политики Украины около месяца назад подало в Верховную Раду законопроект, которым предусматривается увеличение суммы материальной помощи родителям при рождении ребенка. Сейчас эта помощь составляет около 41 тысячи гривен, а увеличить ее хотят до 50 тыс. грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода.

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«Мы внесли законопроект перед 1 июня. Несправедливость возмущает. И хоть немножечко надо помогать людям. Еще в 2014-м или в 2015 году зафиксировали помощь при рождении ребенка чуть больше 41 тысячи гривен. Она не индексируется, не пересматривается», — сказала она.

Одно из самых важных изменений — это то, что государственная помощь при рождении ребенка будет ежегодно индексироваться.

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«Мы приняли такое решение, что, первое, она уже должна быть 50 тысяч гривен при рождении ребенка. 25% выдается сразу, а все остальное — частями. Но индексируется ежегодно», — сказала Лазебная.

Если парламент одобрит законопроект, уже с января 2022 года украинцам будут выплачивать увеличенную сумму помощи при рождении ребенка.

Сейчас при рождении ребенка государство выплачивает до достижения им трех лет 41,28 тыс. грн. Единовременно на руки мать получает 10,32 тыс. грн, оставшаяся сумма выплачивается из расчета 860 грн в месяц в течение трех лет.

Напомним, что еще 26 мая Кабинет Министров одобрил проект закона «О государственной помощи семьям с детьми» о размере помощи при рождении ребенка. Выплата вырастет с 1 января 2022 года. Также будет проводиться ежегодная компенсация.

По материалам Радио Свобода
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