Авто на «еврономерах» возрастом до пяти лет продолжат штрафовать — Гетманцев

Глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев борется «не с владельцами авто на иностранной регистрации, а теми, кто строит на этом бизнес», продавая такие машины гражданам, а потом выводя их на улицы. Гражданам, купившим такие авто до 2021 года, предоставили льготный период для их растаможки.
«Насчет еврономеров. Они меня нисколько не раздражают. Это люди, которые в свое время воспользовались возможностями приобрести дешевые автомобили. Государство закрывало на это глаза», — признался нардеп в интервью UBR.ua.
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Касательно продавцов таких авто он отметил, что это — деятельность по системному уклонению от налогообложения. И ее необходимо пресечь. Он полагает, что сделал все необходимое, чтобы это произошло.
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«Мы даем возможность людям, которые приобрели авто до 1 января 2021-го, его растаможить. А тех, кто продолжал завозить такие машины после нового года, а также авто на еврономерах возрастом до пяти лет, мы продолжаем штрафовать», — объясняет Гетманцев.
У налогового комитета есть коммуникация непосредственно с МВД и «он ее ведет». Что касается отмены акциза, которую требуют владельцы «еврономеров», то глава комитета против нее выступил категорически.
«Это — абсолютные манипуляции. У нас акциз не выше, чем в странах Европы. Знаете, если взять стоимость авто, которое заезжает из Германии в Словакию, то, конечно, стоимость там будет ниже. Но это — Евросоюз. Это — фактически единая таможенная зона», — говорит напдеп.
А если человек ввозит в страны ЕС машину из ОАЭ, добавляет он, то ставки абсолютно такие же, а может, даже выше, чем у нас.
«Поэтому это — манипуляции. Мы не позволим завозить в Украину барахло. Мы заинтересованы в развитии машиностроения в нашей стране», — утверждает глава налогового комитета.
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