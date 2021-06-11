Стартует льготная растаможка «еврономеров»

В Украине с 15 июня начался льготный период для легализации автомобилей на иностранной регистрации.
Об этом пишет Громадське.
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Для каких именно автомобилей будут действовать льготы:
Один владелец может растаможить по льготному механизму только один автомобиль. Авто, подлежащее льготам, должно быть только в личном пользовании.
Кому не удастся воспользоваться льготами:
Если вы ввезли «евробляху» из-за рубежа после 31 декабря 2020 года или только планируете сделать это, скидка не положена. Владельцам таких авто придется заплатить за растаможку полную стоимость.
Если авто происходит из государства-оккупанта, ввозится с его территории или с временно оккупированной территории Украины, льготы также не предусмотрены.
Стоимость льготной растаможки:
Как рассчитать сумму акцизного налога, которую придется уплатить:
Сумма акцизного налога определяется по ставке, исчисляемой по следующей формуле: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе.
Ставка базовая зависит от количества лет, прошедших с года выпуска машины. Если ей от 5 до 9 лет, базовая ставка будет нулевой. 10 лет — 25 евро, 11 — 50 евро, 12 — 75 евро, 13 — 100 евро, 14 — 125 евро, 15 и более — 150 евро.
Vе — это умножение объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля на коэффициент, что составляет: 0,2 евро для авто с объемом двигателя от 2001 до 3000 кубических сантиметров; 0,25 евро для авто с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров и от 3001 до 4000 кубических сантиметров; 0,35 евро для авто с объемом двигателя от 4001 до 5000 кубических сантиметров; 0,5 евро для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5 тысяч кубических сантиметров.
Fе – ставка налога для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем), составит 100 евро; для остальных — 0.
Льготы будут действовать в течение 180 дней. Дополнительные 3 месяца предоставили военным, которые будут находиться в зоне боевых действий на Донбассе более 90 дней во время действия закона и смогут это документально подтвердить. Для них этот срок составит 270 дней.
Какие штрафы ждут тех, кто не растаможит авто:
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