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Стартует льготная растаможка «еврономеров»

Стартует льготная растаможка «еврономеров»

В Украине с 15 июня начался льготный период для легализации автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом пишет Громадське.

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Для каких именно автомобилей будут действовать льготы:

  • льготная растаможка станет доступной для подержанных автомобилей с европейской регистрацией, от года выпуска которых прошло более пяти лет, и ввезенных на территорию Украины до конца 2020 года. Льготы касаются легковых авто и грузовых транспортных средств массой до 3,5 тонны;
  • легковые авто должны соответствовать экологическому стандарту по выхлопным газам «Евро-2», а грузовые авто – «Евро-5».

Один владелец может растаможить по льготному механизму только один автомобиль. Авто, подлежащее льготам, должно быть только в личном пользовании.

Кому не удастся воспользоваться льготами:

  • микроавтобусы, автобусы, грузовики и мотоциклы не подпадают под приведенные льготы.

Если вы ввезли «евробляху» из-за рубежа после 31 декабря 2020 года или только планируете сделать это, скидка не положена. Владельцам таких авто придется заплатить за растаможку полную стоимость.

Если авто происходит из государства-оккупанта, ввозится с его территории или с временно оккупированной территории Украины, льготы также не предусмотрены.

Стоимость льготной растаможки:

  • зависит от возраста автомобиля и объема двигателя: чем больше объем и старше автомобиль – тем больше придется заплатить;
  • в среднем сумма составит от 1 до 3 тысяч долларов;
  • также авто освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной;
  • для льготного растаможивания надо заплатить взнос в сумме 8,5 тысячи грн. За эти же деньги нелегальные авто позволят вывезти из Украины, если растаможивать их нет смысла, например, из-за состояния авто.

Как рассчитать сумму акцизного налога, которую придется уплатить:

  • «еврономера» будут облагать налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога определяется по ставке, исчисляемой по следующей формуле: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе.

Ставка базовая зависит от количества лет, прошедших с года выпуска машины. Если ей от 5 до 9 лет, базовая ставка будет нулевой. 10 лет — 25 евро, 11 — 50 евро, 12 — 75 евро, 13 — 100 евро, 14 — 125 евро, 15 и более — 150 евро.

Vе — это умножение объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля на коэффициент, что составляет: 0,2 евро для авто с объемом двигателя от 2001 до 3000 кубических сантиметров; 0,25 евро для авто с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров и от 3001 до 4000 кубических сантиметров; 0,35 евро для авто с объемом двигателя от 4001 до 5000 кубических сантиметров; 0,5 евро для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5 тысяч кубических сантиметров.

Fе – ставка налога для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем), составит 100 евро; для остальных — 0.

Льготы будут действовать в течение 180 дней. Дополнительные 3 месяца предоставили военным, которые будут находиться в зоне боевых действий на Донбассе более 90 дней во время действия закона и смогут это документально подтвердить. Для них этот срок составит 270 дней.

Какие штрафы ждут тех, кто не растаможит авто:

  • штраф за незаконное пребывание авто в Украине снизили со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно либо вывезти авто за границу, либо растаможить его в Украине.
По материалам Finance.UA
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