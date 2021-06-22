«Доступные кредиты 5-7-9%»: Объем займов достиг почти 50 миллиардов

С начала программы «Доступные кредиты 5−7-9%» уполномоченные банки выдали 19 018 кредитов на общую сумму 49,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Так, 19,340 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов. 6,265 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели.
Кроме того, 24,362 млрд грн были выданы в качестве антикризисных кредитов.
За неделю уполномоченные банки государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» выдали 381 кредит на общую сумму 945,3 млн грн.
По состоянию на
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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