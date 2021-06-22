«Доступные кредиты 5-7-9%»: Объем займов достиг почти 50 миллиардов

С начала программы «Доступные кредиты 5−7-9%» уполномоченные банки выдали 19 018 кредитов на общую сумму 49,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, 19,340 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов. 6,265 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели.

Кроме того, 24,362 млрд грн были выданы в качестве антикризисных кредитов.

За неделю уполномоченные банки государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» выдали 381 кредит на общую сумму 945,3 млн грн.

По состоянию на 29.06.2021 Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33-ю банками.



Инфографика: Минфин

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.