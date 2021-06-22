В НБУ объяснили отказ от повышения учетной ставки из-за всплеска инфляции

Во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка 16 июня 2021 года семеро членов поддержали сохранение учетной ставки на уровне 7,5%. Трое членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 8%.
Итоги заседания обнародовала пресс-служба НБУ.
Кстати, больше новостей о кредитах и депозитах в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Не забудьте подписаться!
Сторонники сохранения ставки обратили внимание на то, что значительное влияние на майское ускорение инфляции имели факторы предложения преимущественно краткосрочного характера.
“Резкое подорожание отдельных составляющих потребительского набора, вроде газа или масла, не должно автоматически приводить к монетарной реакции со стороны НБУ. Тем более, что уже осенью ожидается замедление инфляции из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения и лучших урожаев”, – говорится в сообщении.
Кроме того, позитивом является определенная стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса в последние месяцы. В дальнейшем улучшению ожиданий будет способствовать также эффект от укрепления гривны и постепенное исчерпание психологического эффекта от повышения цен, которое уже произошло, отметили в НБУ.
При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки мнения членов КМП разделились пополам.
На взгляд пятерых участников дискуссии, НБУ придется в дальнейшем повышать учетную ставку в этом году, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели 5% в 2022 году. А вот другая половина участников не исключает, что предыдущие повышения учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер могут оказаться достаточными для ослабления инфляционного давления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕСВчера, 16:17 - 1387 10
Более трети украинцев считает, что закон о деолигархизации изменит влияние олигархов на страну - опросВчера, 17:40 - 408 10
Зеленский подписал закон о «налоге на Google»4 ч. назад - 728 9
Перепись населения в 2023 проведут через интернетВчера, 13:26 - 971 8
Кабмин определился с первыми платными автобанами. Карта и стоимость проезда2 ч. назад - 1762 6
В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлица6 ч. назад - 4228
Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа для выхода на пенсиюВчера, 17:47 - 4094 2
Кабмин определился с первыми платными автобанами. Карта и стоимость проезда2 ч. назад - 1762 6
Поставщики газа начали публиковать цены на июль7 ч. назад - 1519
Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕСВчера, 16:17 - 1387 10
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 578 1
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 330 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 815
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1656 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1528 10