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Федоров рассказал, когда в приложении «Дія» появится электронное пенсионное удостоверение

Федоров рассказал, когда в приложении «Дія» появится электронное пенсионное удостоверение

В приложении “Дія” уже есть возможность сменить электронное место регистрации, а в скором времени там появится электронное пенсионное удостоверение.

Об этом в интервью Delo.ua заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновник отметил, что до конца года его команда планирует запустить в приложении новые услуги, которые касаются “каждой жизненной ситуации человека: от рождения ребенка, до смерти; начиная от образования и подачи документов в вузы, регистрации брака или получения справки о несудимости”.

“Точно появится электронное пенсионное удостоверение. Прописка уже есть, можно сменить место регистрации в шести областных центрах. Добавится еще тысяча громад в ближайшие несколько недель. До конца года можно будет по всей стране сменить электронное место регистрации. Но тут вопрос связан со спецификой — у каждой громады есть свой реестр ОТГ и нам нужно между тысячами реестров сделать взаимодействие”, — отметил Федоров.

Справка Finance.ua:

  • Еще в начале 2021 года Пенсионный фонд Украины запустил собственное приложение для смартфонов и планшетов. Но многие украинцы до сих пор не знают, как им пользоваться. Программа позволяет увидеть электронное пенсионное дело, получить информацию о страховом стаже и оформить пенсию.
  • В текущем году украинских пенсионеров ждет еще пять этапов перерасчета пенсий. При этом столько же раз Пенсионный фонд уже пересматривал выплаты.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж до пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсии вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Дело
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