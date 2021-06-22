Федоров рассказал, когда в приложении «Дія» появится электронное пенсионное удостоверение

В приложении “Дія” уже есть возможность сменить электронное место регистрации, а в скором времени там появится электронное пенсионное удостоверение.
Об этом в интервью Delo.ua заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Чиновник отметил, что до конца года его команда планирует запустить в приложении новые услуги, которые касаются “каждой жизненной ситуации человека: от рождения ребенка, до смерти; начиная от образования и подачи документов в вузы, регистрации брака или получения справки о несудимости”.
“Точно появится электронное пенсионное удостоверение. Прописка уже есть, можно сменить место регистрации в шести областных центрах. Добавится еще тысяча громад в ближайшие несколько недель. До конца года можно будет по всей стране сменить электронное место регистрации. Но тут вопрос связан со спецификой — у каждой громады есть свой реестр ОТГ и нам нужно между тысячами реестров сделать взаимодействие”, — отметил Федоров.
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