Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно

Еще в начале 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) запустил собственное приложение для смартфонов и планшетов. Но многие украинцы до сих пор не знают, как им пользоваться. Программа позволяет увидеть электронное пенсионное дело, получить информацию о страховом стаже и оформить пенсию.
Об этом пишет сайт «Сегодня».
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Как зайти в личный кабинет:
В приложении можно:
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В ПФУ уверяют, что приложение загрузили уже более 200 тыс. пользователей. Магазин приложений Google Play отмечает, что программа установлена «более 100 тыс. раз».
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