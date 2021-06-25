Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно

Еще в начале 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) запустил собственное приложение для смартфонов и планшетов. Но многие украинцы до сих пор не знают, как им пользоваться. Программа позволяет увидеть электронное пенсионное дело, получить информацию о страховом стаже и оформить пенсию.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

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Как зайти в личный кабинет:

BankID и MobileID. Пройти идентификацию через украинские банки или крупнейших мобильных операторов можно в пункте «GovID» в меню входа.

ЭЦП . Этот пункт — для тех, у кого есть электронная цифровая подпись.

. Этот пункт — для тех, у кого есть электронная цифровая подпись. Логин: Пароль. Пункт меню входа «Войти по логину» — для тех, кто зарегистрирован на портале электронных услуг. Нужно использовать логин и пароль именно с него.

В приложении можно:

подать заявление на назначение или перерасчет пенсии;

получить и загрузить электронные документы из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

посмотреть анкетные данные, информацию о заработной плате, страховых взносах, страховом стаже из Реестра застрахованных лиц;

ознакомиться с электронной версией пенсионного дела, если вы пенсионер;

отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд.

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В ПФУ уверяют, что приложение загрузили уже более 200 тыс. пользователей. Магазин приложений Google Play отмечает, что программа установлена «более 100 тыс. раз».