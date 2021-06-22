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Amazon купила приложение для обмена зашифрованными сообщениями Wickr

Amazon купила приложение для обмена зашифрованными сообщениями Wickr

Компания Amazon купила платформу для обмена зашифрованными сообщениями Wickr, ссылаясь на спрос на более безопасный обмен сообщениями в эпоху работы на дому.

Об этом сообщает Financial Times.

«Wickr предлагает сквозные зашифрованные сообщения, голосовые и видеозвонки, общий доступ к файлам. Amazon Web Services не раскрывает сумму сделки», — говорится в сообщении.

В Amazon заявили, что потребность в безопасных коммуникациях увеличивается ввиду перехода к «гибридным» условиям работы из-за пандемии COVID-19.

Wickr — мессенджер с технологией зашифрованной связи со сквозным шифрованием, подобный WhatsApp и Signal, используется как государственными компаниями, так и корпоративными.

«На сегодняшний день заказчики государственного сектора используют Wickr для различных задач, от безопасного общения с офисными работниками до предоставления зашифрованных коммуникаций», — заявил вице-президент и директор по информационной безопасности Amazon Стивен Шмидт.

По материалам Економічна Правда
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