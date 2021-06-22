Amazon купила приложение для обмена зашифрованными сообщениями Wickr

Компания Amazon купила платформу для обмена зашифрованными сообщениями Wickr, ссылаясь на спрос на более безопасный обмен сообщениями в эпоху работы на дому.
Об этом сообщает Financial Times.
«Wickr предлагает сквозные зашифрованные сообщения, голосовые и видеозвонки, общий доступ к файлам. Amazon Web Services не раскрывает сумму сделки», — говорится в сообщении.
В Amazon заявили, что потребность в безопасных коммуникациях увеличивается ввиду перехода к «гибридным» условиям работы из-за пандемии COVID-19.
Wickr — мессенджер с технологией зашифрованной связи со сквозным шифрованием, подобный WhatsApp и Signal, используется как государственными компаниями, так и корпоративными.
«На сегодняшний день заказчики государственного сектора используют Wickr для различных задач, от безопасного общения с офисными работниками до предоставления зашифрованных коммуникаций», — заявил вице-президент и директор по информационной безопасности Amazon Стивен Шмидт.
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