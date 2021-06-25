0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

В мае продажи новых авто в Европе увеличились на 74%

В мае продажи новых авто в Европе увеличились на 74%

В мае 2021 года продажи новых автомобилей в Европе увеличились на 74% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей, передает autonews.

Однако отмечается, что рынок еще не восстановился до показателей, которые были перед пандемией коронавируса. Поскольку, если сравнивать продажи автомобилей в Европе в мае 2021 года с маем 2019 года, то они снизились на 19%.

Нужно отметить, что в некоторых европейских странах, например, во Франции, еще продолжают действовать карантинные ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса.

«Кстати, во Франции, где дилеры оставались под частичной изоляцией до 19 мая, продажи выросли на 46% по сравнению с прошлым годом, но упали на 27% по сравнению с маем 2019 года», — отметили в autonews.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.