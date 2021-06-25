В мае продажи новых авто в Европе увеличились на 74%

В мае 2021 года продажи новых автомобилей в Европе увеличились на 74% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей, передает autonews.
Однако отмечается, что рынок еще не восстановился до показателей, которые были перед пандемией коронавируса. Поскольку, если сравнивать продажи автомобилей в Европе в мае 2021 года с маем 2019 года, то они снизились на 19%.
Нужно отметить, что в некоторых европейских странах, например, во Франции, еще продолжают действовать карантинные ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса.
«Кстати, во Франции, где дилеры оставались под частичной изоляцией до 19 мая, продажи выросли на 46% по сравнению с прошлым годом, но упали на 27% по сравнению с маем 2019 года», — отметили в autonews.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривенВчера, 09:21 - 18040 13
Украинцы будут получать третью платежку за газ: что это означаетВчера, 08:34 - 5603 7
Польша хочет помочь Украине найти альтернативу российскому газуПозавчера, 16:45 - 614 5
За год украинских водителей оштрафовали почти на 260 миллионов гривенВчера, 14:04 - 213 4
Авто на «еврономерах» возрастом до пяти лет продолжат штрафовать — ГетманцевВчера, 17:00 - 513 4
Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривенВчера, 09:21 - 18040 13
Украинцы будут получать третью платежку за газ: что это означаетВчера, 08:34 - 5603 7
Цены на жилье в Украине подскочат в 2 раза – Конфедерация строителейВчера, 15:21 - 2624 4
Работа с компьютером дает право на дополнительный отпуск — ГострудаВчера, 11:34 - 1987
Эксперт назвала средний доход в Украине на семью из 3 человек (исследование)Вчера, 21:00 - 870
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1080 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 513 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1097
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2058 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1850 10