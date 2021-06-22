Работник был в отпуске: что с начислением ЕСВ

Граждане Украины, находящиеся в трудовых отношениях с предприятиями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица, имеют право на отпуска.

Детали относительно особенностей определения базы для начисления единого взноса рассказали в ГУ ГНС в Днепропетровской области.

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В соответствии с частью 5 ст. 8 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) для плательщиков, указанных в ст. 4 Закона № 2464, устанавливается в размере 22% к определенной ст. 7 Закона № 2464 базе начисления единого взноса. В случае, если база начисления единого взноса не превышает размера минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, и ставки единого взноса.

Условием применения указанной нормы является пребывание наемного работника в трудовых отношениях полный календарный месяц или отработка всех рабочих дней отчетного месяца, которые предусмотрены правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности в соответствии с законодательством.

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Суммы оплаты отпуска относятся к тому месяцу, за который они начислены. Если после выхода из отпуска общая сумма начисленной заработной платы и оплаты части отпуска, которая приходится на текущий месяц, не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), сумма единого взноса за этот месяц рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, и ставки единого взноса.

Следовательно, наемным работникам по основному месту работы, которые после выхода из любого отпуска, кроме отпуска без сохранения заработной платы, отработали неполный месяц, в котором общая сумма начисленного дохода за месяц не превышает размера минимальной зарплаты, сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, и ставки единого взноса в размере 22%.