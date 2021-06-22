Ученые создали электрод, который увеличит время автономной работы гаджетов

Специалисты из Мичиганского университета разработали новый электрод, который позволяет увеличить светоизлучение OLED на 20%.
Об этом сообщается на сайте университета.
Отмечается, что это поможет увеличить время автономной работы смартфонов и ноутбуков или сделать телевизоры и мониторы нового поколения более энергоэффективными.
Такой подход позволяет предотвратить попадание света в светоизлучающую часть OLED, что позволяет OLED поддерживать яркость, используя меньше энергии. Кроме того, электрод можно легко вписать в процессы изготовления OLED-дисплеев и осветительных приборов, говорится в публикации.
Проблема OLED заключается в том, что 80% света задерживается внутри устройства. Лучи, которые не выходят на рабочую поверхность под углом, близким к прямому, отражаются от электрода назад и рассеиваются внутри за счет многократных отражений.
Прозрачный электрод, расположенный между светоизлучающим материалом и стеклом, как правило, изготавливается из оксида индия и олова (ITO). Исследователи заменили его слоем серебра толщиной всего пять нанометров, нанесенным на затравочный слой меди. При этом удалось сохранить электродную функцию, полностью устранив проблему волновода. Это позволило значительно увеличить внешнюю квантовую эффективность OLED.
Ученые считают, что предложенный ими подход может быть распространен и на другие твердотельные светоизлучающие диоды.
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