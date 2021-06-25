Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль

Украина в ближайшие годы намерена договориться о еще пяти так называемых “безвизах” с Европейским союзом. Речь идет об интеграционных процессах в различных сферах.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, семь лет назад Украина и ЕС подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации. И за последние пять лет это соглашение выполнено на 54%.

“Также в ближайшие несколько лет мы планируем договориться с Евросоюзом о 5 “безвизах” в различных сферах. Речь идет о “промышленном безвизе”, “авиационном безвизе”, “цифровом безвизе”, “энергетическом безвизе” и “таможенном безвизе”, – отметил премьер.

Шмыгаль уточнил, что при “промышленном безвизе” украинские производители смогут получать европейские сертификаты прямо в Украине, “авиационный безвиз” позволит упростить допуск авиакомпаний на внутренние рынки.

“Таможенный безвиз” сократит пространство для махинаций, “энергетический безвиз” сделает рынок электроэнергии более конкурентным и прозрачным, а “цифровой безвиз” позволит Украине стать частью цифрового рынка ЕС.