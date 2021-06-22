Платежки за газ подорожали на 37% за год, – отчет НКРЭКУ

Розничная цена на природный газ для бытовых потребителей в I квартале 2021 года составляла 5748 грн/тыс. куб. м. Это на 15% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 37% больше по сравнению с первым кварталом 2020 г.

Об этом свидетельствует отчет о финансовом мониторинге рынка Нацкомиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародованный 25 июня.

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По данным регулятора, тарифы начали снижаться, начиная с декабря:

в январе цена газа составляла 5875 грн/ тыс. куб. м (-16% по сравнению с декабрем);

в феврале — 5659 грн/тыс. куб. м (-4% по сравнению с январем);

в марте — 5648 грн/ тыс. куб. м (-1% по сравнению с февралем).

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Такая тенденция была обусловлена введением предельной цены на газ постановлением Кабмина в декабре 2020 года. Таким образом правительство начало регулировать рынок голубого топлива. Для «Нафтогаза» был введен режим ПСО — обязательства поставлять природный газ производителям тепловой энергии по льготным ценам.

Согласно данным НКРЭКУ, в январе 2021 г. самыми высокими были цены для религиозных организаций, самыми низкими — для бытовых потребителей. В феврале и марте самыми высокими — для промышленных предприятий, низкими — для бытовых потребителей и религиозных организаций.

В целом розничная цена природного газа для бытовых потребителей в I квартале 2021 была на 1020 грн меньше, чем цена для небытовых потребителей.

Всего, по данным отчета, в течение первых трех месяцев этого года на рынке осуществляли деятельность 266 поставщиков газа.