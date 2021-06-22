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Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий июня

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий июня

25 июня 2021 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июня.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,5 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 42,6 млрд грн», — говорится в сообщении.

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В ПФУ отмечают, что выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

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Напомним, сейчас Пенсионный фонд Украины также утвердил показатели средней заработной платы сразу за три месяца 2021 года:

  • за январь 2021 года — 11 522 грн 64 коп.;
  • февраль 2021 года — 11 762 грн 28 коп.;
  • март 2021 года — 12 349 грн 97 коп.

Справка Finance.ua:

  • В Украине из-за изменения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан увеличится размер пенсий с 1 июля 2021 года. Соответственно, увеличатся надбавки, которые зависят от указанной величины, а также минимальный и максимальный размер пенсионной выплаты.
  • Экономист Андрей Новак считает, что из-за увеличения дефицита Пенсионного фонда через 10−15 лет его существование потеряет смысл. Поэтому Украине нужно быстрее переходить на новые уровни пенсионной системы.

Кредитные карты для пенсионеров

По материалам Finance.UA
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