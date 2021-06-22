Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий июня

25 июня 2021 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июня.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,5 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 42,6 млрд грн», — говорится в сообщении.
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В ПФУ отмечают, что выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
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Напомним, сейчас Пенсионный фонд Украины также утвердил показатели средней заработной платы сразу за три месяца 2021 года:
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