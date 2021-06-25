Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС

Украина вышла на финальный этап запуска так называемых COVID-сертификатов, которые позволят безопасно ездить в страны Евросоюза. На данный момент завершается работа над технической частью.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

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Сообщается, что накануне прошли переговоры с представителями ЕС и Израиля, на которых обсуждалось взаимное признание COVID-сертификатов. На онлайн-встрече представили техническое решение для внедрения сертификатов и как его можно будет использовать.

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«Благодаря этому украинцы впоследствии смогут ездить в ЕС и те страны, которые присоединятся к системе. Украина финализирует техническую часть, чтобы запустить ковидные сертификаты в „Дії“», — говорится в сообщении.

Документ разрабатывают с учетом требований EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ.

Также сообщается, что в ближайшее время планируется проверка украинских сертификатов на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок.