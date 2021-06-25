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В ФГВФЛ рассказали, сколько выплатили вкладчикам лопнувших банков

В ФГВФЛ рассказали, сколько выплатили вкладчикам лопнувших банков

В мае 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков превысили 13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

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По состоянию на 1 июня 2021 года в реестре участников Фонда насчитывается 72 действующих банка.

Также продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка завершена.

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Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 июня 2021 года, составила 16 189,3 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-мае 2021 года поступило 2 232,3 млн грн.

В мае 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 13,1 млн грн. В целом в течение января-мая 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в рамках гарантированной суммы получили 359 млн грн.

Напомним, ранее в ФГВФЛ дали пояснения о предоставлении банку персональных данных.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 июня 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 490,5 млн грн.
  • До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд лишь возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.
  • Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 95 176,9 млн грн.
По материалам Finance.UA
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