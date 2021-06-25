В ФГВФЛ рассказали, сколько выплатили вкладчикам лопнувших банков

В мае 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков превысили 13 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.
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По состоянию на 1 июня 2021 года в реестре участников Фонда насчитывается 72 действующих банка.
Также продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка завершена.
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Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 июня 2021 года, составила 16 189,3 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-мае 2021 года поступило 2 232,3 млн грн.
В мае 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 13,1 млн грн. В целом в течение января-мая 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в рамках гарантированной суммы получили 359 млн грн.
Напомним, ранее в ФГВФЛ дали пояснения о предоставлении банку персональных данных.
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