В ФГВФЛ рассказали, сколько выплатили вкладчикам лопнувших банков

В мае 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков превысили 13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем новости о депозитах и как на них можно заработать. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости для вашего кошелька!

По состоянию на 1 июня 2021 года в реестре участников Фонда насчитывается 72 действующих банка.

Также продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка завершена.

Читайте также: Украинцы сократили суммы вкладов в банках

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 июня 2021 года, составила 16 189,3 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-мае 2021 года поступило 2 232,3 млн грн.

В мае 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 13,1 млн грн. В целом в течение января-мая 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в рамках гарантированной суммы получили 359 млн грн.

Напомним, ранее в ФГВФЛ дали пояснения о предоставлении банку персональных данных.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 июня 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 490,5 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд лишь возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ .