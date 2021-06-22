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Andreessen Horowitz запустила криптовалютный фонд на $2,2 млрд

Andreessen Horowitz запустила криптовалютный фонд на $2,2 млрд

Венчурная инвестиционная компания Andreessen Horowitz объявила о запуске своего нового фонда, ориентированного на криптовалюты на сумму $2,2 млрд. Как сообщает CNBC, фирма, основанная Марком Андреессеном и Беном Горовицом, планирует использовать этот капитал в стартапы, связанные с блокчейном и цифровыми активами.

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«Размер этого фонда говорит о возможностях, которые перед нами открываются: криптовалюта – это будущее не только финансов, но, как и интернет в первые дни, она готова изменить все аспекты нашей жизни», – говорится в сообщении компании.

Первый фонд Andreessen Horowitz, ориентированный на криптовалюты, был запущен три года назад, во время так называемой «крипто-зимы». В том году стоимость биткойнов упала примерно на 80% от максимумов 2017 года.

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Как известно, крупнейшая криптовалюта мира, биткойн, потеряла примерно половину своей стоимости с апрельского максимума в около $60 000 долларов. Только на этой неделе он потерял 20%. В компании отметили волатильность класса активов и заявили, что «цены могут колебаться, но инновации продолжают расти в течение каждого цикла».

Andreessen Horowitz объявила о волне новых сотрудников для фонда, включая бывшего руководителя отдела коммуникаций в Twitter, Google и Facebook Рейчел Горовиц, бывшего старшего советника Хиллари Клинтон Томика Тіллеманна, а также бывшего члена Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Билла Хінмана, известного своими высказываниями о том, что эфирум не считается ценной бумагой.

По материалам Mind
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