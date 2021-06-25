Перепись населения в 2023 проведут через интернет

Перепись населения Украины, которая запланирована на 2023 год, будет в том числе проводиться через интернет. А идентифицировать украинцев будут по номеру телефона.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, на заседании комиссии по вопросам подготовки Всеукраинской переписи населения рассмотрели материалы пробной переписи в 2019 году в части Оболонского района города Киева и Бородянском районе Киевской области и Песковской ОТГ.

По итогам встречи было принято решение, что надо запустить сервис для идентификации украинцев с помощью номера мобильного телефона в подсистеме сбора переписных данных во время интернет-раунда Всеукраинской переписи.

Справка Finance.ua:

В феврале этого года Кабинет Министров Украины согласовал проект закона, который устанавливает проведение Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет.