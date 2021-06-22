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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция

Популярный мессенджер WhatsApp получил новую функцию.

Об этом сообщает Wabetainfo.

Приложение для мгновенного обмена сообщением WhatsApp получило новую бета-версию под номером 2.21.13.15. Она доступна для смартфонов под управлением операционной системы Android.

В новой бете пользователям станет доступна новая возможность, которая позволит пересылать наборы стикеров своим контактам. Ранее эту функцию добавили в тестовую версию приложения для устройств от компании Apple.

На данный момент этой возможностью смогут воспользоваться только зарегистрированные бета-тестеры, однако по окончании тестирования её добавят и в основную версию мессенджера. Когда это произойдет, пока не известно.

Отмечается, что новая функция работает только с официальными стикерпаками. Возможность пересылать сторонние наборы должна появиться немного позднее. Для справки:для устройств на операционной системе iOS неделей ранее вышла бета, которая добавила данную функцию. Обновление получило номер 2.21.120.13.

По материалам Комментарии
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