В WhatsApp появится новая функция

Популярный мессенджер WhatsApp получил новую функцию.
Об этом сообщает Wabetainfo.
Приложение для мгновенного обмена сообщением WhatsApp получило новую бета-версию под номером 2.21.13.15. Она доступна для смартфонов под управлением операционной системы Android.
В новой бете пользователям станет доступна новая возможность, которая позволит пересылать наборы стикеров своим контактам. Ранее эту функцию добавили в тестовую версию приложения для устройств от компании Apple.
На данный момент этой возможностью смогут воспользоваться только зарегистрированные бета-тестеры, однако по окончании тестирования её добавят и в основную версию мессенджера. Когда это произойдет, пока не известно.
Отмечается, что новая функция работает только с официальными стикерпаками. Возможность пересылать сторонние наборы должна появиться немного позднее. Для справки:для устройств на операционной системе iOS неделей ранее вышла бета, которая добавила данную функцию. Обновление получило номер 2.21.120.13.
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