Apple выпустит самый дешевый iPhone за всю историю — SE 2022

Apple планирует выпустить обновленную версию смартфона серии SE в первой половине следующего года.
Такую информацию озвучил аналитик Apple Минг-Чи Куо, пишет информационный ресурс Mac Rumors.
Сообщается, что дизайн нового iPhone SE будет примерно таким же, как и у существующего SE, созданного по образцу iPhone 8. Новинка 2022 года выпуска будет поддерживать 5G и самостоятельно включать обновления процессора.
Компания планирует позиционировать устройство как “самый дешевый iPhone 5G за всю историю”.
Также Куо сообщил, что Apple будет продавать iPhone с 6,7-дюймовым экраном менее чем за 900 долларов в 2022 году. Он прогнозирует, что линейка iPhone 2022 года будет включать телефоны с 6,1 и 6,7-дюймовыми экранами (тех же размеров, что и нынешние iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, соответственно). А вот модели iPhone Mini с 5,4-дюймовым экраном не будет, потому что Mini сняли с производства из-за низких продаж.
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