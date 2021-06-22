Совет НБУ назвал причины сокращения прибыли банков

В январе-мае чистая прибыль украинских банков составила 23,841 млрд грн, что на 5,1 млрд грн меньше, чем годом ранее (28,964 млрд грн).

«Главным образом, это стало результатом негативных финансовых результатов от переоценки и операций по купле-продаже банками ценных бумаг (-3,1 млрд грн за 5 месяцев 2021 года), тогда как процентные и комиссионные доходы банков – наоборот, возросли (на 2 и 8,3 млрд грн соответственно к аналогичному периоду прошлого года)», – сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

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При этом в мае чистая прибыль банков выросла на 6,3 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в мае 2020 года (3,8 млрд грн).

По данным Совета НБУ, уменьшение стоимости фондирования банков способствовало снижению их процентных расходов в январе-мае 2021 года (на 7,6 млрд грн по сравнению с январем-маем в прошлом году), что позволило компенсировать увеличение комиссионных и общих административных расходов банков (на 3,9 и 3,1 млрд грн соответственно).

Восстановление экономической активности на фоне сворачивания карантинных ограничений способствовало также уменьшению отчислений банков в резервы (на 40% или 3,2 млрд грн по сравнению с январем-маем 2020 года).

Ликвидность банковской системы (корсчета банков и депозитные сертификаты НБУ) выросла до более 225 млрд грн, более чем вчетверо превышая необходимый уровень обязательных резервов (54,5 млрд грн). Ключевыми факторами увеличения ликвидности банковской системы стали покупка Нацбанком иностранной валюты на межбанковском рынке и сокращение остатка средств на счете правительства в НБУ.

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Регулятивный капитал банков в мае вырос на 4,2% до 189,4 млрд грн, обновив максимум с 2015 года. На фоне активизации кредитной активности банков, адекватность как регулятивного, так и основного капитала в мае несколько снизилась (до 22,64% и 16,76% соответственно), оставаясь более чем вдвое выше минимально необходимых нормативных значений (соответственно 10% и 7%).

Нормативы ликвидности и кредитных рисков банков также находятся в пределах нормативных значений, отметил Данилишин.