В 2021 году ГФС возместила нанесенный государству ущерб на 782 миллиона

Одним из результатов эффективной работы сотрудников налоговой милиции является поступление средств в бюджет. Уже с начала 2021 года Государственной фискальной службой Украины обеспечено возмещение причиненных государству убытков в размере более 782 млн грн.
Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник на своей странице в Facebook.
Эта сумма возмещений за 5 месяцев соизмерима с годовым показателем за любой предыдущий период.
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По словам главы ГФС, часть украинского бизнеса использует различные схемы уклонения от уплаты налогов, пользуется услугами центров минимизации налогов и, к сожалению, продолжает работать в тени. В борьбе с этим явлением ГФС использует комплексный, системный подход и продолжает активную работу, направленную на борьбу с теневым сектором экономики.
«Создание конкурентных, равных, прозрачных и понятных условий на рынке для легального бизнеса является нашим приоритетом, а существование тени недопустимо. Обеспечение конкурентной среды для бизнеса и детенизация будут способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет. Для нас не существует преград в борьбе с тенью», — написал чиновник.
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