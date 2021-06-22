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Киевсовет принял проект линии скоростного трамвая с Борщаговки в центр города

Киевсовет принял проект линии скоростного трамвая с Борщаговки в центр города

В столице удлинят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь, что улучшит транспортное сообщение с центральной частью города.

Такое решение приняли на пленарном заседании Киевского городского совета, передает Киевская городская государственная администрация.

Проект “Киевская городская мобильность”, реализация которого планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития, состоит из удлинения Борщаговской линии скоростного трамвая до центра Киева. Планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструируют Вокзальную площадь.

По словам депутата Киевсовета, члена Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрия Билоцерковца, коммунальное предприятие «Киевпастранс» примет участие в проекте «Киевская городская мобильность», ведь нужно обеспечить мобильность и функционирование современного пассажирского транспорта, улучшить пешеходную инфраструктуру, парковочные зоны, ограничить скорость движения транспортных средств и развитие инфраструктуры для движения велосипедов.

«Нужно создавать безопасное общественное пространство и обеспечивать комфортные условия для пассажирских перевозок. В проекте предусмотрено уменьшение нагрузки на метрополитен и улучшение экологической ситуации, повышение безопасности и привлекательности города в глазах его жителей и гостей столицы», – отметил Дмитрий Билоцерковец.

Реализация указанных мероприятий и компонентов проекта позволит:

  • улучшить качество транспортного обслуживания жителей и гостей столицы и обеспечить увеличение использования общественного транспорта в городе;
  • предоставить прямой доступ к центру города жителям массивов Борщаговка и Отрадный;
  • уменьшить нагрузку на метрополитен, в частности, уменьшить пассажиропоток Святошинско-Броварской линии метро и его станций пересадок;
  • уменьшить время поездки общественным транспортом;
  • повысить состояние общественной безопасности возле железнодорожного вокзала;
  • улучшить экологическую ситуацию в центре города.
По материалам Finance.UA
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