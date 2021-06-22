Киевсовет принял проект линии скоростного трамвая с Борщаговки в центр города

В столице удлинят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь, что улучшит транспортное сообщение с центральной частью города.
Такое решение приняли на пленарном заседании Киевского городского совета, передает Киевская городская государственная администрация.
Проект “Киевская городская мобильность”, реализация которого планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития, состоит из удлинения Борщаговской линии скоростного трамвая до центра Киева. Планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструируют Вокзальную площадь.
По словам депутата Киевсовета, члена Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрия Билоцерковца, коммунальное предприятие «Киевпастранс» примет участие в проекте «Киевская городская мобильность», ведь нужно обеспечить мобильность и функционирование современного пассажирского транспорта, улучшить пешеходную инфраструктуру, парковочные зоны, ограничить скорость движения транспортных средств и развитие инфраструктуры для движения велосипедов.
«Нужно создавать безопасное общественное пространство и обеспечивать комфортные условия для пассажирских перевозок. В проекте предусмотрено уменьшение нагрузки на метрополитен и улучшение экологической ситуации, повышение безопасности и привлекательности города в глазах его жителей и гостей столицы», – отметил Дмитрий Билоцерковец.
Реализация указанных мероприятий и компонентов проекта позволит:
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