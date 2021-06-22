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«Большая стройка»: компания Airbus может присоединиться к созданию национального авиаперевозчика

«Большая стройка»: компания Airbus может присоединиться к созданию национального авиаперевозчика

К созданию национального украинского авиаперевозчика может присоединиться одна из крупнейших авиастроительных компаний мира — Airbus.

Об этом пишет ТСН.

Каждая гривна, вложенная в строительство дорог, приводит к росту экономики Украины. Больше о «Большой стройке» пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и вы!

Накануне Президент Украины встречался с представителями французского бизнеса. Это их первый визит в Киев такого уровня.

Владимир Зеленский призвал французских инвесторов присоединиться к реконструкции украинской дорожной инфраструктуры. Речь идет о национальной программе «Большая стройка». В прошлом году в ее рамках в Украине построили более 4 тысяч километров дорог и столько же планируют сделать в этом году. Французы, в свою очередь, идею развития бизнес-отношений поддержали.

Как отметили представители Airbus, сейчас они изучают технико-экономическое обоснование проекта и рассматривают возможность создания концепции и бизнес-плана. Также компания изучает технические возможности украинских предприятий для того, чтобы использовать их как производственную площадку.

По материалам ТСН
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