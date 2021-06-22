Суд приостановил действие спецпошлины на белорусские автобусы и грузовики

Окружной административный суд Киева постановлением от 6 мая приостановил действие специальной пошлины на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси.
Решение о введении пошлины приняла в апреле межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины. ООО Торговый дом Маз-Украина подало иск против комиссии, в котором просит признать ее решение противоправным и недействительным с момента принятия.
Компания также подала заявление об обеспечении иска, в котором попросила приостановить действие спецпошлины. Суд удовлетворил заявление.
«Приостановить действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле в части введения специальной пошлины в отношении импорта в Украину товара происхождением из Республики Беларусь, которые импортируются Обществом с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями Торговый дом «Маз-Украина», — говорится в постановлении.
Напомним, что в апреле Украина ввела специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости. В последние годы Беларусь поставляла большую часть троллейбусов и автобусов в города Украины, хотя для украинских производителей белорусский рынок закрыт.
В ответ на это Беларусь в мае на шесть месяцев ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, стеклянных ампул, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели. Торгпред Украины Тарас Качка отметил, что это решение означает фактически ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь и является необоснованным и дискриминационным.
В Европейской Бизнес Ассоциации заявляли, что, хоть плата за лицензию и незначительна, их невозможно получить, ведь белорусская сторона их вообще не выдает.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Совет НБУ призвал правление Нацбанка и Кабмин ускорить подготовку законопроектов по регулированию криптовалютВчера, 10:32 - 453 9
В Киеве вводят правила для электросамокатовВчера, 16:40 - 1218 8
Основатели африканской криптовалютной биржи исчезли с Bitcoin на $ 3,6 млрдВчера, 11:30 - 2003 8
Украинцы сократили суммы вкладов в банкахВчера, 09:02 - 3504 8
Для строительства украинского космодрома необходимо 4,8 млрд грн, – глава Госкосмоса11 ч. назад - 524 6
Финансисты дали прогноз курса доллара до конца годаВчера, 17:02 - 15490 2
Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цены по районам (инфографика)Вчера, 13:06 - 3359 1
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынкеВчера, 14:00 - 2469
В Италии распродают дома по 1 евро: где и что можно купитьВчера, 18:33 - 2071
Основатели африканской криптовалютной биржи исчезли с Bitcoin на $ 3,6 млрдВчера, 11:30 - 2003 8
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)55 мин. назад - 40
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысячВчера, 14:10 - 122 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 546
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1256 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1239 10