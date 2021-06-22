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Суд приостановил действие спецпошлины на белорусские автобусы и грузовики

Суд приостановил действие спецпошлины на белорусские автобусы и грузовики

Окружной административный суд Киева постановлением от 6 мая приостановил действие специальной пошлины на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси.

Решение о введении пошлины приняла в апреле межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины. ООО Торговый дом Маз-Украина подало иск против комиссии, в котором просит признать ее решение противоправным и недействительным с момента принятия.

Компания также подала заявление об обеспечении иска, в котором попросила приостановить действие спецпошлины. Суд удовлетворил заявление.

«Приостановить действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле в части введения специальной пошлины в отношении импорта в Украину товара происхождением из Республики Беларусь, которые импортируются Обществом с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями Торговый дом «Маз-Украина», — говорится в постановлении.

Напомним, что в апреле Украина ввела специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости. В последние годы Беларусь поставляла большую часть троллейбусов и автобусов в города Украины, хотя для украинских производителей белорусский рынок закрыт.

В ответ на это Беларусь в мае на шесть месяцев ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, стеклянных ампул, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели. Торгпред Украины Тарас Качка отметил, что это решение означает фактически ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь и является необоснованным и дискриминационным.

В Европейской Бизнес Ассоциации заявляли, что, хоть плата за лицензию и незначительна, их невозможно получить, ведь белорусская сторона их вообще не выдает.

По материалам НВ
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