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Великобритания расширила список стран, туристы из которых должны отбывать карантин по приезде

Великобритания расширила список стран, туристы из которых должны отбывать карантин по приезде

Власти Великобритании расширили круг стран, туристы из которых должны будут пройти обязательный карантин в отеле за свой счет и сдать два теста на коронавирус.

Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в Twitter.

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Итак, шесть стран, включая Тунис и Гаити, попадут в красный список. В этот список также включены Доминиканская Республика, Эритрея, Кувейт, Монголия и Уганда. Изменения вступят в силу с 04:00 среды, 30 июня.

В зеленый список входят Мадейра, Балеарские острова, несколько заморских территорий Великобритании и Карибские острова (включая Барбадос), Израиль и Иерусалим.

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«Благодаря нашей успешной программе вакцинации мы стремимся, чтобы позже летом жителям Великобритании, которые полностью привиты, не пришлось изолироваться во время путешествий из стран оранжевого списка», — написал Грант Шаппс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 14 июня объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на месяц. Это решение приняли из-за стремительного распространения «дельта» — варианта коронавируса, который впервые обнаружили в Индии. В Великобритании 18 июня началась массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет.

По материалам УНН
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