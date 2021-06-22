Великобритания расширила список стран, туристы из которых должны отбывать карантин по приезде

Власти Великобритании расширили круг стран, туристы из которых должны будут пройти обязательный карантин в отеле за свой счет и сдать два теста на коронавирус.
Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в Twitter.
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Итак, шесть стран, включая Тунис и Гаити, попадут в красный список. В этот список также включены Доминиканская Республика, Эритрея, Кувейт, Монголия и Уганда. Изменения вступят в силу с 04:00 среды, 30 июня.
В зеленый список входят Мадейра, Балеарские острова, несколько заморских территорий Великобритании и Карибские острова (включая Барбадос), Израиль и Иерусалим.
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«Благодаря нашей успешной программе вакцинации мы стремимся, чтобы позже летом жителям Великобритании, которые полностью привиты, не пришлось изолироваться во время путешествий из стран оранжевого списка», — написал Грант Шаппс.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 14 июня объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на месяц. Это решение приняли из-за стремительного распространения «дельта» — варианта коронавируса, который впервые обнаружили в Индии. В Великобритании 18 июня началась массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет.
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