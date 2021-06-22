В Польше на сезонных работах можно получить в 2,5 раза больше, чем в Украине – эксперт

В Украине, как и в любой стране, есть сезонные работы в поле. Но заработок на них вдвое меньше, чем в соседней Польше.
Читайте также: Зарплата украинцев в 2021 году за сбор ягод в Польше
Так прокомментировал ситуацию на украинском рынке сезонного труда президент «Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству» Василий Воскобойник.
Кстати, о финансовых нововведениях и важных новостях из мира денег мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance.ua Присоединяйтесь и вы! 🤫
«Так же, как и во всем мире сезонные работники в Украине занимаются полевыми работами: сбор клубники, малины, яблок, работа в садах. От заграницы мы тут ничем не отличаемся. Другой вопрос, сколько работникам за это платят. В Польше работодатели, которые нанимают людей на сезонную работу, например, на сбор клубники, декларируют, что человек может потенциально заработать 1000−1200 долларов, в то время как тут, в Украине, человеку предлагают заработать в день 500 грн. То есть, меньше в два, в два с половиной раза», — сообщил Воскобойник.
Эксперт также рассказал, что сами по себе полевые работы не востребованы на рынке труда, и поэтому для них люди предпочитают выезжать в другие страны, где их услуги лучше оплатят.
«Сами поляки не очень хотят работать в отрасли сельского хозяйства в самой Польше. Они прежде всего выбирают работы где-то в офисах, на фабриках, на заводах. И это также нормально, как и то, что в Германии немцы не хотят работать в сельском хозяйстве. Но возможность больше заработать привлекает украинцев в Польше, а поляков — собирать ту же самую клубнику в Германии. Вот такая вот выходит интересная рокировка и ею всегда пользуется большое количество людей, которые хотят поехать и подзаработать», — подытожил Воскобойник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Большая стройка» дала около 200 тысяч рабочих мест - ПрезидентВчера, 12:30 - 493 9
Коммунальные тарифы будут расти ежегодно минимум на 25-30% — прогноз4 ч. назад - 425 3
«Киеватодор» хочет потратить 741 млн гривен на ремонт на улице КрещатикВчера, 16:48 - 188 3
Самый богатый человек Азии инвестирует $10 млрд в экологически чистую энергиюВчера, 23:40 - 300 2
В Беларуси оценили потери от авиабанаВчера, 18:30 - 485 2
Обвал на мировых фондовых рынках. В Нацбанке рассказали, какие последствия для УкраиныВчера, 19:00 - 2401 1
В Минюсте объяснили детали автоматизированного ареста средствВчера, 14:00 - 1338
Турция, Кипр или Египет: сколько стоит отдых в 20213 ч. назад - 862
Apple выпустит самый дешевый iPhone за всю историю — SE 2022Вчера, 22:04 - 823
В Великобритании изобрели технологию освещения дорог без электричества (фото)6 ч. назад - 752 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)Вчера, 11:10 - 259
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысячПозавчера, 14:10 - 186 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 618
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1346 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1302 10