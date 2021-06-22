В Польше на сезонных работах можно получить в 2,5 раза больше, чем в Украине – эксперт

В Украине, как и в любой стране, есть сезонные работы в поле. Но заработок на них вдвое меньше, чем в соседней Польше.

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Так прокомментировал ситуацию на украинском рынке сезонного труда президент «Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству» Василий Воскобойник.

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«Так же, как и во всем мире сезонные работники в Украине занимаются полевыми работами: сбор клубники, малины, яблок, работа в садах. От заграницы мы тут ничем не отличаемся. Другой вопрос, сколько работникам за это платят. В Польше работодатели, которые нанимают людей на сезонную работу, например, на сбор клубники, декларируют, что человек может потенциально заработать 1000−1200 долларов, в то время как тут, в Украине, человеку предлагают заработать в день 500 грн. То есть, меньше в два, в два с половиной раза», — сообщил Воскобойник.

Эксперт также рассказал, что сами по себе полевые работы не востребованы на рынке труда, и поэтому для них люди предпочитают выезжать в другие страны, где их услуги лучше оплатят.

«Сами поляки не очень хотят работать в отрасли сельского хозяйства в самой Польше. Они прежде всего выбирают работы где-то в офисах, на фабриках, на заводах. И это также нормально, как и то, что в Германии немцы не хотят работать в сельском хозяйстве. Но возможность больше заработать привлекает украинцев в Польше, а поляков — собирать ту же самую клубнику в Германии. Вот такая вот выходит интересная рокировка и ею всегда пользуется большое количество людей, которые хотят поехать и подзаработать», — подытожил Воскобойник.